MOREAU, Michaël

À Montmagny, le 2 mai 2018, à l'aube de ses 30 ans, est décédé Michaël Moreau, fils de madame Suzanne Mercier et de monsieur Denis Moreau. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il demeurait à Montmagny. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères: Stéphane (Nelly Mercier) et Joël (Marie-Pierre Lessard), son neveu Nathan, ses oncles et tantes, ses cousines et cousines, ses collègues de travail de chez NAPA ainsi qu'autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi le 12 mai 2018 à compter de 12h30.