LAURIN, Monique Langevin



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 1er mai 2018, à l'âge de 71 ans 7 mois, est décédée dame Monique Langevin, épouse de monsieur Jacques Laurin. Née à Québec le 9 septembre 1946, madame était la fille de feu dame Marie-Ange Blouin et de feu monsieur Lauréat Langevin. Madame demeurait à St-Damien de Buckland. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15h.. Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Laurin laisse dans le deuil son époux Jacques Laurin; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Denise Langevin (Guy Pagé), Jean Langevin (feu Lise Demeule), Lise Langevin (André Côté), Diane Langevin (Guy Renaud) , Claude Langevin (Danielle Gendron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes. Les Funérailles sont sous la direction de :