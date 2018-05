GAUTHIER, Normand



Est décédé accidentellement à Saint- Gilbert à l'âge de 69 ans, monsieur Normand Gauthier, époux de madame Lise Pagé, fils de feu madame Marie-Jeanne Cloutier et de feu monsieur Eugène Gauthier. Il demeurait à Québec.Pour un dernier au revoir, vous êtes tous invités au service funéraire accompagné de la famille. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Saint-Gilbert. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jean-François, Valérie (Simon Cantin) et son beau-fils Sébastien Pagé; sa petite-fille adorée Mégan; ses frères et sœurs: Jeannine (Roméo Paquin), Réjean (Jeannine Paquin), Gilles, Louise (Jacques Gariépy), Yvon (Claire Savard), Pierre (feu Jocelyne Savard), Lorraine, Claire (Simon Genest), Daniel (Odette Plante), Donald (Mona Côté), Sylvie (Michel Hardy) et Lina (Claude Laframboise); ses compagnons maçons du local 100, ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciement tout particulier aux ambulanciers et pompiers de Saint-Marc-des-Carrières pour leur persévérance et l'aide immédiate de son frère Daniel, son ami Francis Allard et sa belle-sœur Odette Plante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, Tél. : 418-683-2323 ou 1-877-683-2325, site internet : www.operationenfantsoleil.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.