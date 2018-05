DUFOUR, Daniel



Au CSSS de Charlevoix à La Malbaie, le 6 mai 2018 à l'âge de 77 ans est décédé M. Daniel Dufour, époux de dame Jeannine Turcotte et fils de feu M. Jean-Philippe Dufour et de feu dame Florida Mailloux, il demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaiesamedi le 12 mai de 13h à 16het l'inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Jeannine Turcotte, ses enfants: Josée (François Bhérer) Michelle et Cathy; ses petits-enfants: Andrée- Anne, Alexandre, Christophe, Mathilde, Maëlle et Sacha; ses frères et sœurs: Charlotte (Jeannot Duchesne), Yvan (Jeannine Tremblay L'Écuyer), Denise (Yvan Besner), Raymond (Hélène Boivin), Marielle (Michel Sévigny), Gérald (Carole Derasp), Guylaine (Louis-François Juste), feu Pierre, feu Gilles, feu Bertrand et feu Florent; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte: Ghislain (Alexina Simard), Françoise (Yvon Savard), feu Yvon, feu Raymond et feu Louise (Jacques Breton); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Duguay, l'équipe du 4e étage (infirmières, infirmiers et préposés aux soins) qui l'ont accompagné dans les derniers jours de sa vie. Merci pour votre professionnalisme et votre empathie. Merci aussi à toute l'équipe du 3e étage qui l'ont accueilli lors de ses nombreuses visites. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation des Maladies du Cœur et de L'AVC ou à la Fondation du Centre Hospitalier de La Malbaie, formulaires disponibles au salon ou en ligne pour le Centre Hospitalier : www.fondationchlamalbaie.org La direction sera faite parCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaie G5A 1H4