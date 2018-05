BÉRUBÉ, Égide



À son domicile, le 21 janvier 2018, est décédé paisiblement entouré de sa famille à l'âge de 90 ans, M. Égide Bérubé, époux de Mme Micheline Mercier et fils de M. Camille Bérubé et de Mme Mary-Jeanne Bernier. La famille accueillera parents et amis pour rendre hommage à M. Bérubé avec un goûter de l'amitié au1460, boul. Wilfrid-HamelQuébec (Qc) G1N 3Y6samedi le 12 mai 2018 de midi à 14h,et de là au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation. Les funérailles de M. Bérubé ont déjà été célébrées en l'église de Madeleine le 2 février 2018. M. Bérubé laisse dans le deuil son épouse Mme Micheline Mercier, ses enfants: Sylvie (Normand), Gérald (Danielle) et Andrée (Claire), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis. L'a précédé sa première épouse Mme Jeanne-D'Arc Ouellet.