TREMBLAY, Fernand



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 26 avril 2018 à l'âge de 84 ans, nous a quittés monsieur Fernand Tremblay, conjoint de dame Lucille Boudreault. Il demeurait à l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au Cimetière Paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis en l'église Saint-Louis à compter de 9h. Monsieur Fernand Tremblay laisse dans le deuil sa conjointe Lucille Boudreault, sa sœur Gilberte (feu Gérard Tremblay), son frère feu Alfred ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial est adressé au personnel du CLSC et de la pharmacie Roy de L'Isle-Aux-Coudres, pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur, formulaires disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la