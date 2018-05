BÉLANGER, Maurice, prêtre



Le 7 mai 2018, à la Résidence Cardinal-Vachon, l'abbé Maurice Bélanger, fils de feu Léopold Bélanger et de feu Berthe Dumas, est décédé à l'âge de 86 ans, dont tout près de 60 ans comme prêtre de l'Institut Séculier Pie X. L'abbé Maurice est né à St-Vallier de Bellechasse le 10 avril 1932. Ordonné le 5 juin 1958 pour le Diocèse de Québec, il a exercé sa première année de ministère sacerdotal dans la paroisse Notre Dame de Lévis. De 1959 à 1961, il a été professeur et régent de discipline au Petit Séminaire de Québec. Devenu membre consacré de l'Institut Séculier Pie X en septembre 1961, il a participé à divers apostolats d'évangélisation, notamment avec les Messagers catholiques de la Bible, et comme aumônier au Manoir Charles de Foucauld et au Centre de réadaptation de Québec. En 1967, il a retrouvé le ministère paroissial aux Etats-Unis, à Roxbury (Massachussetts), avant de s'engager en 1969 dans un fécond ministère au sein du mouvement La Rencontre. De 1976 à 1980, il a été vicaire à la paroisse Ste-Marthe de Thetford Mines. De 1980 à 1985, il s'est dévoué dans l'accompagnement et l'animation spirituelle au mouvement La Rencontre. En 1985 il a été élu directeur général de l'Institut Séculier Pie X, poste qu'il occupera avec grande générosité jusqu'en 1993. De 1993 à 2001, il a renoué avec le ministère paroissial comme vicaire à la paroisse St-Louis de Courville, avant de traverser le fleuve pour exercer ce même ministère comme vicaire à la paroisse St-Joseph de Lévis de 2001 à 2004. De 2004 à 2011, il fut l'aumônier des Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus à l'Hôpital Général de Québec. Depuis 2011, il demeurait à la Résidence Cardinal-Vachon où il a continué de s'investir dans un ministère d'accompagnement auprès de centaines d'amis et de familles. En plus des membres consacrés et associés de l'Institut Séculier Pie X, des collaborateurs et collaboratrices de sa Famille apostolique, l'abbé Maurice laisse dans le deuil son frère Jean-Marc (Lise Lemay), sa sœur Monique (feu Réal Gourgues) et sa belle-sœur Monique Breton (feu Paul-Henri) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis. La famille et les membres de l'Institut Séculier Pie X recevront les condoléances au salon de lasous la direction de lale dimanche 13 mai de 14h30 à 17h et de 19h à 22h et le lundi, jour des funérailles, à compter de 8h30.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure à St-Vallier de Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Séculier Pie X, CP 87731 Succ. Charlesbourg, Québec (QC) G1G 5W6. Des formulaires seront disponibles à la Maison du Renouveau.