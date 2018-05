BLOUIN, Rolland



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 20 avril 2018, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé monsieur Rolland Blouin, époux de feu madame Jeannine Paquet, fils de feu madame Irma Vaillancourt et de feu monsieur Jean-Baptiste Blouin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Jocelyn Dubuc) et Carole (Alain Gilbert); ses petits-enfants: Michaël (Laurie Vaillancourt) et Valéry (Maxime Duchesne); ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec, (Québec),G2J 1B8, téléphone: 418 682-6387, télécopieur : 418 682-8214, www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.