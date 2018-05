DESCOTEAUX, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Yvon Descoteaux, époux de feu dame Jackie Therrien, fils de feu monsieur Roland Descoteaux et feu dame Marie-Jeanne Descombes. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Patricia (Steeve Paquet), Yves (France Mercier) et Guy; ses petits- enfants: Samuel Grenier (Vanessa Poulin) et Éloïse Grenier; ses frères et ses sœurs: Jean-Claude (Ghislaine Dorval), Gaston (Gisèle Nolet), feu Yolande (feu François Garneau), Pauline (René Savard), Sr Louisette (Sœurs du Bon-Pasteur) et Jacques (Suzanne Guay) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son fidèle ami et compagnon de vie Milou. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité d'hémodialyse du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec et le personnel de la résidence Le Long des Berges pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 , tél. : 418-525-4385, www.fondationduchuq.org.