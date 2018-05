BÉDARD, l'Abbé Roger



À la Résidence Cardinal Vachon de Québec, le 4 mai 2018, est décédé à l'âge de 82 ans et 5 mois l'Abbé Roger Bédard. Né le 20 novembre 1935, il était le fils de feu Octave Bédard et de feu Albertine Bourbeau.La famille vous accueillera aule vendredi 11 mai 2018 de 11h30 à 13h30.et de là au cimetière de Loretteville. Ordonné prêtre le 27 mai 1961 pour le Diocèse de Québec, il fut successivement vicaire à la paroisse Saint-François- Xavier, Duberger (1961-1964), membre de l'équipe d'animation à l'École Apostolique Notre-Dame-de-Lévis (1964-1971), missionnaire du diocèse de Québec en service au Paraguay (1972-1984), membre du service de pastorale diocésain (1984-1986), curé de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (1996-1992), de nouveau au service du Diocèse de Québec (1993-1996), directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires pour le Canada francophone (1996-2004), pour enfin rendre service ici et là, à l'intérieur du diocèse, avant de s'éteindre paisiblement et de retourner à la maison du Père. Il va rejoindre ses parents, sa sœur Colette (Mike Koegh) et sa sœur Lucille. Il laisse dans le deuil: sa sœur Thérèse (Charles Dupont) et son frère Philippe (Lorraine Cloutier) ainsi que plusieurs neveux et nièces et petits- neveux et petites-nièces et nombre d'amis, d'amies qui furent importants dans son cheminement d'homme et de prêtre.Plutôt que d'offrir des fleurs, vos dons seront remis à la Maison de l'Auberivière. Il y aura une réception après la cérémonie. Bienvenue à tous et à toutes.