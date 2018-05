FRENETTE, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 avril 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Frenette, époux bien aimé de madame Denise Marcotte, fils de feu monsieur Odilon Frenette et de feu madame Marie-Hélène Mottard. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléancesà partir de 9h30,et de là, au Columbarium Roger Benoit & Fils Ltée, sous la direction duMonsieur Frenette laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Suzie (André-Louis Roy) et Nathalie (Marcel Auger); ses petits-enfants: Jeanne Salomé; Pier-Olivier; ses frères, soeurs, beaux- frères et belles-soeurs: Germaine (feu Gaston Léveillée), Léopold, Françoise (Hervé Defoy), feu Jean-Pierre, Doris (Huguette Langlois), Lisette (Denis Huot), Denise (Ian Rigden), Jacques (Huguette Larocque), André, Louise, Gilles (feu Maryse Mailloux); Gaston Marcotte (feu Florence Thibodeau, Clémence Frenette), Florent Marcotte (feu Madeleine Deblois, Jessie Bruce) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à son médecin Johanne Frenette pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca