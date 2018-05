FOURNIER, Lise Tremblay



À son domicile, le 7 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Lise Tremblay, épouse de feu monsieur Roch Fournier. Elle demeurait à Lac-Beauport.La famille vous accueillera aude 12 h à 14 h 30.À la maison, entourée de sa famille, doucement notre mère nous a quittés en laissant le plus bel héritage qu'elle puisse nous offrir: de très beaux souvenirs dans chacun de nos cœurs. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Joane, Michel (Marie-Claude Giguère), Stéphanie (Renaud Marcoux), feu Martin et Sarah (Mathieu Duquette); ses petits-enfants: Rachel Bernard (David Petit), Marc-Antoine Bernard, Alexandre Fournier (Mélissa Mercier), Elisabeth Fournier (Richard Vallée), Alicia Boucher (William Lafortune), Maélie Duquette-Fournier, Justin Duquette-Fournier; son arrière-petite-fille: Frédérique Petit; ses frères et sœurs: feu Albert (Angéline Bouchard), feu Pierrette (feu Gérard Boulianne), feu Jean-Marie (Anne-Marie Plamondon), feu Jacqueline (feu Will Miron), René (feu Jeanne Gagnon), Rachel (feu Jean-Charles Rhéaume), Monique (Côme Laflamme), Denys (Peggy Inman) et feu Jean-Guy (feu June Senner); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier: Bernard, Suzanne, Alyre (Andrée Poirier), Denis (Edith Marquis), feu Gaétan, feu Réjean et Lyse (feu Gérald Whalen), ainsi que de nombreux neveux, nièces et plusieurs amis qu'elle affectionnait beaucoup. Un merci spécial à l'équipe des soins palliatifs du CLSC La Source Sud en particulier le Dr Élyse Roy qui a fait preuve d'un dévouement exceptionnel envers notre mère et toute notre famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 2160, Cyrille-Duquet, bur. 200, Québec (Qc) G1N 2G3, tel. : 418-683-2323.