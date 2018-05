HAMEL, Félicien



Au CHSLD de St-Flavien, le 6 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Félicien Hamel, époux de feu madame Thérèse Daigle. Il était le fils de feu Wilfrid Hamel et de feu Évelyna Dubois. Il demeurait à Laurier-Station. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Georges Perron), Ginette (Pierre Laroche), Lucille (Serge Côté); ses deux petites-filles Carolanne Laroche (Sébastien Lemay), Véronique Laroche (Michael Lainesse) et ses deux arrière-petites-filles Estelle et Britanie Lemay; ses frères et soeurs: Maurice Hamel (Laura Desrochers), feu Georges Hamel, feu Zoel Hamel (Pauline Auger), Anne-Marie Hamel, Paul Émile Hamel (Yvonne Laroche), feu Émilienne Hamel, Lucienne Hamel (feu Paul-Henri Martineau), Yvette Hamel (Robert Faucher), Sœur Germaine Hamel, Julienne Hamel (Gilles Morin). Il était le beau-frère de: feu André Daigle (feu Denise Charest), feu Alphonse Daigle, feu Jean-Paul Daigle (Louisette Martineau), feu Bernadette Daigle. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un gros merci au Dr Yves Bourgoin du CLSC de Laurier-Station et au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à lale vendredi 11 mai 2018 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 10h30.. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.