GAMACHE, Bertrand



À l'Hôpital de Montmagny le 4 mai 2018 à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Bertrand Gamache époux de madame Ghislaine Paradis, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Alice Bélanger et de feu monsieur Édouard Gamache. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-soeur: Thérèse (Gilles De Roy) et Denise Gamache (feu Jean-Claude Lacombe), Germaine Beaudoin (feu Gérard Paradis); ses neveux et ses nièces: Raymond, Chantal et Nancy De Roy, Lucie Lacombe, Étienne et Linda Paradis et leur famille. Il était aussi l'oncle de feu Suzanne et de feu Sylvie Lacombe. Sont aussi affectés par son départ, ses cousins et cousines, voisins et amis. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace 15, rue Jacob Cap-Saint-Ignace (Québec), GOR 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi de 19h à 21h, vendredi à compter de 12h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.