GUILEMETTE, Françoise Dumont



Au CSSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 mai 2018, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée, entourée des siens, madame Françoise Dumont, épouse de feu monsieur Henri-Louis Guilemette, fille de feu monsieur Georges Dumont et feu dame Elisabeth St-Pierre. Elle demeurait à Lévis et autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairede 14 h à 16 het de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Louise (Alfred Bourget), Daniel (Suzanne Noël), Pierre (Madeleine Carrier), Bernard (Huguette Bouchard), Michel (Sylvie Laflamme); ses petits-enfants: David (Claudine), Valérie (Sylvain), Cynthia (Jean-Marc), Sandrine (Jessy), Aurélie, Jérôme et Jérémy; ainsi que ses arrière-petits-enfants: son frère et sœurs: Louise (feu Douglas), Monique et Jacques (Micheline) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et belle-sœur. La famille tient à remercier madame Cécile Asselin de la Maison mon Marlin de Lévis qui a pris soin de notre mère dans ses derniers mois, ainsi que le service des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos marques de sympathie pourront également se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis au 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire