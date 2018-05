FORTIN, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mai 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé subitement monsieur Jean-Claude Fortin, conjoint de dame Ginette Landry. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera aule samedi 12 mai de 17 h à 21 h. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Ginette; ses enfants: Angie (Sébastien) et Cyndie (Simon); ses petits-enfants: Jakob et Romy-Rose; ses frères et sœurs: Denis (Monique), Carole (Denis), Nicole (Yvon), Guylaine (Evens) et Martine (Michel) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Landry et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.