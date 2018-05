MATHURIN, Gaston



À son domicile, le 3 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gaston Mathurin, époux de madame Louise Laberge. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Mathurin et de feu dame Marie-Jeanne Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise, ses frères et sœurs: Laurette, Raymond (feu Françoise Gaudreau), Marcel (Jeannine Labrecque), Denis (Pauline Croze), Réginald (feu Ghislaine Pelletier), feu Madeleine, Mariette, Roland (Céline Tardif Brisson), Diane (Roland Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge: feu Yvon, feu Gilles (Line Vézina), Denys, Hélène (André Goupil), Jean (Pauline Théberge), Huguette, Richard, Suzanne (Richard Pichette); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Montmagny: inhalothérapeute, ergothérapeute et infirmières pour leurs grands soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la