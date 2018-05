BOURASSA, Jean



Le 4 mai 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Jean Bourassa (Lefebvre), fils de feu madame Ursule Loranger et de feu monsieur Roland Lefebvre dit Bourassa, demeurant à Lévis et autrefois de Trois-Rivières.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie et son corps a été confié, pour crémation, auIl laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève (François Belzile), sa sœur: Sylvie (Claude Vallerand), ainsi que ses deux nièces : Joanie Vallerand (Éric Bédard) et Isabelle Vallerand (Shelden Black), son oncle Marcel Latour (feu Jeannine Loranger), sa tante Vivianne Plamondon (feu Jean-Guy Loranger), sa tante Gertrude Trudel (feu Émile Boucher), ainsi que ses nombreux cousins et cousines et ses amis fidèles: Pierre Grandmaison et Jean-Guy Proulx, sans oublier une précieuse amie de la famille: madame Rita Perreault-Roy et ses voisins Jean-Marc Lemieux (Alberte Lefrançois). Jean et sa famille tiennent à remercier ses intervenantes du CLSC de Lévis: Nathalie Bilodeau, travailleuse sociale, Sophie Nolet, inhalothérapeute et Karine Lafrance, infirmière, pour les bons soins prodigués. Jean était un personnage habité et heureux. Il aura été heureux jusqu'au moment de franchir le seuil…