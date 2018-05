LAVOIE, Joseph-Paul



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 3 mai 2018, à l'âge de 100 ans, est décédé monsieur Joseph-Paul Lavoie, époux de feu Jeanne-D'Arc Bouchard. Il demeurait à Québec, autrefois de Château-Richer.où la famille vous accueillera 1h avant la cérémonie soit de 13h à 14h. Il laisse dans le deuil, ses filles: feu Thérèse, Marcelle (Jocelyn Poulin); ses petits-enfants: Johanne, Éric et Annie; ses arrière-petits-enfants: Marie-Pier, Alex, Gabriel et Mégan: son arrière-arrière-petite-fille Nika; ses frères et sœurs: feu sœur Thérèse, feu Gabriel, Vianney (feu Irène Simard), feu Jean- Marie, feu sœur Marguerite, Lorraine (François Fillion), André (feu Célina Simard), Gérard (Rollande Bouchard) et sœur Hélène; sa belle-sœur Jeannine Dufour (feu Paul-Henri Bouchard) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard qui l'ont précédé; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la