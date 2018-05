BUSSIÈRES, Chantal



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 30 avril 2018, à l'âge de 52 ans, est décédée dame Chantal Bussières, épouse de feu monsieur Gaétan Dufour, fille de feu monsieur Claude Bussières et de feu dame Huguette Gagnon. Elle était la sœur de feu Denis, de feu Jocelyn et de feu Christian. Elle laisse dans le deuil ses beaux-fils Martin et Jocelyn Dufour; ses oncles et ses tantes de la famille Bussières, Gilles (Micheline Asselin), Solange (Yvan Lambert), Ghislaine (feu Yves Létourneau), feu Marc (Lise Desmeules) et Michel (Jocelyne Rochette); ses tantes et ses oncles de la famille Gagnon, Yolande (feu Yvan Matte), Violette (Jean-Guy Fecteau), Pierrette (feu André Grenier), Jacques (Christiane Chabot), Michel (Muriel Parent) et Gilles (Thérèse Morais). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s du camping Turmel. Un remerciement particulier à son ami Raymond Paré qui a pris soin d'elle durant sa maladie et à sa voisine Rolande Doré. La famille recevra les condoléances aude 10h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation IUCPQ, des cartes serons disponible au salon funéraire.