DAIGLE, Denise



À l'Hôpital Chauveau, le 1er mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Denise Daigle, fille de feu Albert Daigle et de feu Yvonne Leclerc, épouse de monsieur Yvon Parent. Elle demeurait à Lac Sergent.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon, ses deux filles adoptives: Isabelle (Christine Desgagnés) et Maude (Martin Guimont); ses petits-enfants: Michael, Sarah, Cédrik-Alexendre et Émeraude, son arrière-petit-fils Nathan, son frère Jean et sa sœur Jacqueline ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement les infirmières et préposées de l'Hôpital Chauveau pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont elles ont fait preuve tout au long du séjour.