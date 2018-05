GOSSELIN, Noëlla Blouin



Au CHSLD St-Antoine de Québec, le 1er mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Noëlla Blouin, épouse de feu monsieur Raymond Gosselin. Elle demeurait à Charlesbourg et autrefois à St-Jean, Ile d'Orléans.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10h30 à 13h30,L'inhumation se fera au cimetière St-Jean, Île d'Orléans à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raynald (Nicole Morin), Lisette (Vincent Morin); ses petits-enfants: Frédéric (Véronique Dallaire), Michel (Roxanne Denis-Savard), Émilie (Mathieu Beauchemin) et trois arrière-petits- enfants: Alixe, Laurent et Rayan. Noëlla est allée rejoindre ses parents Rodolphe, Marie-Jeanne Tremblay et sa deuxième mère, Marguerite Ruel. Elle était la soeur de feu Jean-Marie (feu Irma Lapointe), feu Arthur (Marie-Marthe Gosselin), Lorenzo (Murielle Papillon), Lucette (Jean-Charles Chabot), Solange (feu Maxime Blouin), Engelbert (feu Yvonne Therrien, Hélène Deblois), feu Jeanne D'Arc, Gaétan (Lise Bernier). Elle était la belle-soeur de feu Louis (feu Thérèse Lapointe), feu Armand (feu Rolande Lapointe), feu Roland (feu Marie-Ange Simard), feu René (Feu Claire Lapointe), feu Ovila (feu Annette Blouin), feu Léon (feu Rolande Pichette), feu Jean-Robert (feu Rolande Lizotte), feu Joseph (feu Annette Lajeunesse), Marcel (Cécile Turcotte), feu Gemma (feu Jean-Marie Lajeunesse), feu Fernande (feu Charles-Eugène Dubé), Mariettte (feu Raymond Rouleau), Rolande (Laurent Fortier). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes les personnes qui ont connu Noëlla comme tante, amie et qui ont eu la chance de la côtoyer, merci de penser à elle. La famille remercie le personnel et les bénévoles de l'établissement St-Antoine pour les soins prodigués au cours des deux (2) dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Tél.: 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca et Société Alzheimer de Québec 1040, ave Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Tél.: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site web: www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.