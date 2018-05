MORENCY

Émilienne (Mimi) Plante



Au C H U - C H U L, le 27 avril 2018, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédée madame Émilienne Plante, épouse de feu monsieur André Morency, fille de feu madame Marguerite Goudreault et de feu monsieur Joseph Plante. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Elle laisse dans le deuil son fils Ghislain Morency (Sophia), son petit-fils Guillaume Morency; ses frères et sœurs: Gaston (Denise), Simone (feu Jean-Paul), Jeanne-d'Arc (Georges), André (Barbara) et Lucien; ses amies Rolande et Carole ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe d'urgence du CHUL et au personnel du 4e Sud-Est pour leur professionnalisme et leur grand dévouement sans oublier le Docteur Benoît Dubuc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer: 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec, Téléphone : 1-866-343-2262 Courriel : info@src-crs.ca Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.