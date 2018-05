ST-LOUIS, Églantine



Au CISSS des Laurentides, à l'hôpital de Mont-Laurier, est décédée le 2 mai 2018, à l'âge de 83 ans, Madame Églantine St-Louis, fille de feu Rodolphe St-Louis et de feu Marianne Desgagnés, épouse de feu Gérard Boisjoli. Elle laisse dans le deuil ses fils: Marc (Nancy Dassie) et André (France Archambault) et ses petits-enfants: Philippe et Alexandre. Madame St-Louis laisse également son frère Pierre et sa sœur Lorraine (Lucien Boivin), ses belles-sœurs: Gabrielle Gendron et Jacqueline Béland; son beau-frère Dr Yvan Marcotte, sa belle-famille Boisjoli, neveux et nièces qu'elle adorait côtoyer; ses nombreux ami(e)s de jeunesse, de travail, de groupe de prière, de chorale et de la Résidence Antoine-Labelle de Mont- Laurier. Elle est allée rejoindre ses frères: Gilles, Richard et Raymond, ses sœurs: Ruth et Lise. Madame Églantine St-Louis sera exposée à la, de 10 à 14h.suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Fourvière. Sincère remerciement au personnel de l'Hôpital de Mont-Laurier et de la Résidence Antoine-Labelle pour leur délicate attention, dévouement et leur chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie envers Madame St-Louis peuvent se manifester par l'envoi de fleurs et/ou des messes. La Coopérative funéraire Brunet de Mont-Laurier à qui la direction des funérailles a été confiée offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.