PARENT, Claude



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 26 avril 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Claude Parent, époux de feu madame Marguerite Robitaille, fils de feu madame Jeanne Fournier et de feu monsieur Louis Parent. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Line (Pierre Lapointe); ses deux petites-filles: Marie-Pier et Marilyn (Étienne Gosselin); son frère Gérald (Denise Laplante); sa belle-sœur Colette Durand (feu Guy); son beau-frère Marc Robitaille (feu Thérèse Marois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il a rejoint ses parents, frères, sœur et ami(e)s décédé(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 11 mai 2018, de 14h à 17h et de 19h à 21h30, samedi 12 mai 2018, de 11h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone : 418 656-6241, poste Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.