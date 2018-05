PARENT, Pauline



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 15 mars 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Pauline Parent, fille de feu monsieur Stanislas Parent et de feu Éméria Parent. Elle demeurait à Québec (Arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 11h30 et de là au cimetière paroissial. Madame Parent laisse dans le deuil sa sœur Gisèle; ses neveux: Paul Dubord (Fleurette Bouchard), Maurice Dubord (Rachel Dubé) et Louis Dubord; ses petits-neveux et petites-nièces: France, Jean, Sandra et Maxime ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise ainsi que tout le personnel de la Résidence la Source pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Pauline. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux, 158 rue Bertrand, Québec (Québec) G1B 1H7. La direction des funérailles a été confiée à la maison