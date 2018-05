DROUIN, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 mai 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Pierre Drouin, époux de madame France Hamel, fils de feu monsieur Paul Drouin et de feu madame Azilda Lapierre. Il demeurait à Québec, autrefois de Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Audrée Montembeault) et Anne-Sophie (Alexandre Dionne); ses petits-enfants: Lukas et Élianne Dionne; ses frères et soeurs: Nicole (feu Robert Reimnitz), feu Denis (Simonne Lafleur), Claire (Ghislain Perreault) et Lorraine (Denis Richard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Hamel: Louise, Michel (Diane Barma), Line et Gilles; ses filleul(e)s: Vincent Reimnitz et Emmanuelle Gougeon- Hamel; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Enfant- Jésus, unité des soins palliatifs. La famille vous accueillera aule vendredi 11 mai de 19h à 21h30 et le samedi 12 mai à compter de 9h.