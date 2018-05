VERRET, Paul-Henri " Bobby "



À la Résidence Marcel Sioui, le 11 avril 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Verret, époux de dame Ginette Bertrand et fils de feu monsieur Hector Verret et de feu dame Claire Picard. Il demeurait à Wendake.La famille vous accueillera au:de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette; ses enfants: Richard (Nicole Duchesneau), Francine (Marcelle Gros-Louis) et Céline (Denise Roberge); ses petits-enfants : Isabelle, Caroline et Marc (Sylvie Couture); ses arrière-petits-enfants: Marc-Antoine, William et Léa Ahwisha ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Résidence Marcel Sioui et le personnel du 7e étage de l'IUCPQ (Hôpital Laval). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Résidence Marcel Sioui, 70, rue De L'ours, Wendake (Québec) G0A4V0, tél.: 418 843-8004.