LAFLAMME, Claude



À l'Hôpital Laval, le 28 avril 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Claude Laflamme, fils de feu monsieur Roger Laflamme et de feu dame Marie-Anna Bourgouin. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.. Il laisse dans le deuil, outre Sylvie Falardeau; ses enfants: Jean- François et Marie-Ève (Mike Ayotte); ses petites-filles qu'il aimait tant : Gabrielle et Lilia; son frère Guy Laflamme; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Falardeau: Christiane, feu Denys (Catherine Gagnon, Kathleen Labbé), Line (Jacques Brousseau) et Alain (Maryse Demers) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-683-8666 ainsi qu'à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111.