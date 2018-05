WARREN, Gérald



À l'hôpital le CHUL, le 3 mai 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gérald Warren, époux de dame Marie-Thérèse Makdissi, fils de feu monsieur Eugène Warren et de feu dame Lucienne Lavoie. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 11 mai de 14 h à 18 h et de 19 h à 21 h.La famille recevra les condoléances une heure avant le service religieux soit à 10 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Thérèse, ses enfants: Eryk (Hélène Martel), Katia et Véronika (Mario Villeneuve); ses quatre petits-enfants: Élise, Charles, Lori et Lili; ses frères et sœurs: feu Claire (feu Jean Maufette), Jean (Louise Lessard), Paulette (Jean Chênevert), Paul (Lise Dallaire), Roger (Margaret Cuddihy) et Monique (Louis Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Joseph Makdessi (Salame Hadchity), Marie-Louise Makdissi, feu Antoine Makdissi (feu Marie Bergeron); ses neveux et nièces : André, Jacques, Paule, Claude et Denise Mauffette; Diane, Monique, Paul et Bernard Chênevert; Charles Duclos; Michel, Marc et Frédéric Pelletier; Paul et Hélène Makdissi; Andrea et Nicolas Martin; ses amis proches: Louise, Blandine, Nathaniel et Lwanzo, ainsi que plusieurs autres amis, parents, cousins et cousines. Un remerciement particulier à la résidence Sasseville et aux équipes du CSSS et du CHUL qui l'ont soutenu avec coeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Québécoise de la Schizophrénie, 7401 rue Hochelaga, Montréal, QC H1N 3M5.