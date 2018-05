DION, Albert " Chum "



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Albert Dion, époux de dame Géraldine Hodgson. Né à Québec, le 25 mai 1940, il était le fils de feu dame Marguerite Andrews et de feu monsieur Albert Dion. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Géraldine, monsieur Dion laisse dans le deuil ses fils: Michel Dion (Marie-Josée Andrews), Wayne Dion (Lucie Garneau), Steve Dion (Sandra Bertrand) , Dave Hodgson; ses petits-fils: Jérémy Dion, Brandon Dion, Félix Dion, Olivier Dion; ses frères et sœurs: feu Huguette (Jean-Louis Rousseau), Robert (feu Nicole Bernard), Nicole (Jean-Louis Cloutier), feu Jean-Guy (Lucille Carrier), Louise, Lorraine (feu Émilien Bilodeau), Marie-France, Richard (Diane Denis), Mariette, Sylvie (feu Jean Dostie), René (Madeleine Pelletier), feu Martine (René Brochu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hodgson ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :