THIBAULT, Denise Drolet



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Denise Drolet, épouse de monsieur Pierre Thibault, fille de feu monsieur Napoléon Drolet et de feu dame Germaine Trudel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son mari: Pierre Thibault; ses enfants: France (Gaétan Genest) et Marc (Nathalie Marcoux); sa petite-fille adorée: Joanie Thibault (Nicolas Rochon); ses frères et sœurs: feu Welley (Laurence Alain), feu Jean-Paul (feu Georgine Lecompte), feu Laurent (Berthile Leclerc), feu Jacqueline (feu Gérard Lemelin), feu Monique, André (Jacqueline Richard) et Mariette (feu Marcel Sanfaçon); ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec - Hémodialyse), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tel. : 418-525-4385, www.fondationduchuq.org/.