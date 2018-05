GENDRON, Jacques



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 10 avril 2018, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacques Gendron, époux de feu madame Renée Sauvageau. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances le samedi, à partir de 13h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Gendron laisse dans le deuil sa fille: Diane, feu Alain et feu Mario; ses petits-enfants: Jessica Gendron Gagné (Erick Audet St-Martin), Dylan Ferron; ses arrière-petits-enfants: Shawnderek et Shany-Délia St-Martin; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Roger, Rolande (feu Gaston Paquet, Léo Sauvageau), Monique (feu Marcel Beaudoin, feu Roméo Godin), feu Raymond (Hélène Gauthier, Jean-Yves Simard); Marc Sauvageau, Mireille (feu Gaston Lépine), Bernard (Nicole Petitclerc), Marjolaine (feu Fernand Jobin, Wilfrid Moisan), Charles (Josée Lirette), Suzanne (Raynald Audet), Sandra (feu André Lachance), Gérard (Joanne Laquerre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval) et de la Résidence les Jardins Le Flandre pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2725, Chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5.