GIRARD, Marie-Paule Moisan



Paisiblement, à l'Hôpital régional de Portneuf, le 2 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Marie-Paule Moisan, épouse de feu monsieur Fernand Girard, fille de feu monsieur Odilon Moisan et de feu dame Maria Girard. Elle demeurait à Saint-Raymond. Comme elle souhaitait un adieu simple et discret, la famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Moisan laisse dans le deuil ses enfants: Liette (Nelson Marshall) et Jean-Yves (Nathalie Gingras); ses petits-enfants: Cynthia et Kevin Marshall, Alex, Audrey et Florence Girard, de même que leur conjoint et conjointe; ses frères et sœurs: feu Gilles (Jacqueline Rompré), feu Gisèle, Mariella, feu Henri et feu Henriette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard: feu Jules, Rollande (feu Rolland W. Plamondon), Madeleine (feu Roger Vachon), Aline (Marcel R. Plamondon), Henriette (Albert Allard), Fernande (Roger Pelletier), Jean-Guy (Jacqueline Vézina), Céline (André Genois) et Nicole (Gérald Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.