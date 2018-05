CARRIER,

Emérentienne Pérusse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mai 2018, à l'âge de 97 ans et 2 mois, est décédée dame Emérentienne Pérusse, épouse de feu M. Jean-Yves Carrier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 9h à 10h.et de là, au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Mireille Dubeau) et Sylvie (André Lachance); ses petits-enfants: Annie Carrier (Christian Ruelland), Dominic Carrier (Mélanie Lavoie), Marie-Andrée Carrier (Mathieu Vincent), Sébastien Lachance (Mélanie Giroux) et Christian Lachance (Christine Morin-Maï); ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Raphaëlle, Frédéric, Charlotte et Rosalie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e cardiologie ainsi que l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au (418) 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca