BRUNEAU, Charles

À sa Résidence, le 24 avril 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Charles Bruneau, époux de feu madame Fernande Cormier. Il demeurait à Neuville. Monsieur Bruneau laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Julie Maheux), Germain (Ginette Ratté), Luc (Sandra Cormier), Nicole (Yvon Pageau) et Isabelle (Stéphane Pelet); ses petits-enfants: Éric (Émilie Robichaud), Simon (Valérie Laroche), Vincent (Cindy Côté-Beaudoin), Vanessa (Guillaume Pagé), Kathleen (Jonathan Pelchat), Cynthia (Patrick Truchon), Frédérick, Mathieu et Théo; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Vicky, Logan, Thomas, William, Justine et Ophélia; ses frères et sœurs de la famille Bruneau: feu Philippe, feu Robert, feu Bella, feu Mariette, feu Pauline, Jeannine et Daniel (Jacqueline Tinmineur); ses beaux-frères et belles-sœurs: Christiane Cormier, Marguerite Cormier, Gaétan Cormier (Louise Lavallée) et Jean-Claude Cormier (Gaétane Ruest). Il est allé rejoindre ses autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cormier. Il laisse également dans le deuil sa filleule Viviane Bruneau et son filleul Gilles Richard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à Gino Gosselin, au Dr Pierre Viens et au personnel du CLSC de Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances, en présences des cendres, à lade 14h à 16h.Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière de Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation des services santé et sociaux de Portneuf, des soins palliatifs à domicile, 700, rue St- Cyrille, St-Raymond, Qc, G3L 1W1. http://www.fsssp.ca