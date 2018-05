BÉGIN ST-HILAIRE, Rita



À la Résidence Aviva, le 11 avril 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Rita Bégin, épouse de feu monsieur Gaston St-Hilaire, fille de feu monsieur Adélard Bégin et de feu dame Célestine Couture. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (Michel Blais) et son petit-fils Jean-Michel Drolet. Elle était la sœur de: feu Gisèle (feu Henri-Paul Bilodeau), feu Estelle (feu Aubert Bernier), feu Yvon (feu Julienne Savard), feu Lionel (feu Doris Nadeau), feu Fernand (feu Mariette Vachon), feu Trancrède (feu Cécile Bernier), feu Lilianne, feu Hervé et feu Lucette; la belle-sœur de: Marguerite (feu Roger Lachance), feu Marcel (Mariette Doyon), feu Thérèse (feu Marcel Gallichan), feu Robert, feu Jeanne (feu Eddy Labrecque), feu Gertrude (Joseph Thiboutot), feu Robert, feu Annette (Bernard Landry), feu Rita et feu René. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les intervenants qui ont contribué à son bonheur, particulièrement les employés de la Résidence Roc-Amadour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs.