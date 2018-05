Alexandre Taillefer et les Libéraux «progressistes »

Bon, bon, bon. On savait qu’Alexandre Taillefer voulait jouer un rôle dans la prochaine campagne électorale, mais là on apprend que ce sera à titre de président de la campagne pour le parti Libéral du Québec.

Je confirme que je serai le président de la campagne électorale pour le Parti Libéral du Québec. Pas une décision facile mais elle s'impose par l'importance des enjeux. Les positions progressistes de Monsieur Couillard me rejoignent. Merci de commenter respectueusement. — Alexandre Taillefer (@ataillefer) 10 mai 2018

Ce qui fait grincer des dents, c’est quand l’ex dragon Taillefer écrit : « Les positions progressistes de Monsieur Couillard me rejoignent ».

Comme Monsieur Taillefer nous demande de débattre « respectueusement » j’ai quelques questions pour lui.

Respectueusement, Alexandre*, qu’entends-tu exactement par les positions « progressistes » du PLQ ?

Pourrais-tu, pour notre gouverne, nous en faire la liste ? Sont-ce les millions donnés aux médecins ? L’arrogance face aux infirmières ? Le « serrage de ceinture » généralisé ? Le bain par semaine dans les CHSLD ?

Quelle est ta définition du progressisme ?

Selon le Larousse, c’est « un mouvement réformateur combattant les excès de la société industrielle et l'injustice sociale ». Hmmmmm, ce n’est pas exactement la première image qui me vient à l’esprit quand je pense au Parti libéral.

Alexandre, te souviens-tu, en 2015, quand tu as déclaré à Paul Arcand : « Je pense qu’une société riche, c’est une société de gauche, c’est une société socialiste et on a beaucoup de travail à faire pour revenir à ces valeurs fondamentales »

Hé boy, trouves-tu que le Parti Libéral nous propose une vision socialiste ? Trouves-tu que le parti Libéral est à gauche ? La gauche caviar, peut-être, mais sinon, va falloir que tu me l’expliques, celle-là.

Autre question, Alexandre. Tu es propriétaire d’entreprises de presse (L’Actualité et Voir). Comptes-tu placer tes actions dans une fiducie sans droit de regard ? Comment comptes-tu protéger l’indépendance de ces salles de rédaction ?

Comment expliquer que tu t’impliques auprès du parti qui a été si généreux avec toi en termes de subventions pour ton entreprise de taxi ?

Tu ne trouves pas que tu prêtes le flanc aux accusations de possible amorce d'apparence de « retour d’ascenseur » ?

Comment expliques-tu que tu t’impliques avec le seul parti qui s’oppose à réformer le mode de scrutin ?

*(je me permets de te tutoyer publiquement puisqu’on se tutoie dans la « vraie vie » depuis un souper mémorable chez des amis communs ).