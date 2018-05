Alexandre Taillefer, prochain chef du PLQ ?

Si Alexandre Taillefer aspire à être chef du Parti libéral du Québec (et on parie ici un petit 10 $ que c'est le cas), la position de président de la campagne de financement est hautement stratégique, lui permettant de réseauter avec les grands donateurs et les personnalités clés du parti. Par contre, les chefs du PLQ sont généralement élus non pas par suffrage universel mais par un rassemblement de délégués. Il lui faudra donc se coller sur des organisateurs internes chevronnés s'il veut remporter la course aux délégués contre des personnages beaucoup plus implantés dans la machine partisane que lui (par exemple : Pierre Moreau, Sébastien Proulx, Dominique Anglade, Gaétan Barrette).

Un autre facteur important est à mentionner : l'importance de l'aile jeunesse du PLQ, qui contrôle, lors des congrès, le tiers des votes. C'est grâce aux jeunes que Pierre Moreau a, contre toute attente, dépassé Raymond Bachand lors de la dernière course, à l'issue de laquelle Philippe Couillard a été élu.

Or, pour elle, qui a fait de la défense d'Uber un de ses grands combats, affrontant même à l'occasion la direction du parti sur la question, le fondateur de Téo Taxi est le Diable en personne. Il ne faut évidemment pas sous-estimer l'opportunisme des jeunes libéraux : Alexandre Taillefer est à la mode chez les jeunes branchés, et se référer à lui dans les cocktails mondains entraîne immédiatement une garantie de respect. À suivre, donc. Évidemment, toutes ces questions sont conditionnelles à une défaite du gouvernement Couillard le 1er octobre. Or, c'est très loin d'être fait. Les libéraux, au Québec, c'est comme la neige au printemps : il ne faut jamais se dire que c'est terminé.

[Ajout : on m'informe que, depuis quelques mois à peine, les statuts du PLQ ont été modifiés et que le chef est désormais élu au suffrage universel. Ça ne change pas grand chose dans la mesure où M. Taillefer aura tout de même à s'implanter dans un parti auquel il est encore, jusqu'à nouvel ordre, étranger. La pondération des circonscriptions est égale, et 1/3 des votes est toujours garanti aux moins de 25 ans, laissant aux jeunes libéraux leur place centrale dans le choix du chef.]