LORTIE, Roland



À L'Hôpital St-François D'Assise, le 7 mai 2018, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Roland Lortie, époux de madame Gisèle Drouin. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera le vendredi le 11 mai de 19h à 21h30 et samedi, à compter de 9h au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial, rue Wilbrod Robert. Monsieur Lortie laisse dans le deuil son épouse madame Gisèle Drouin; ses enfants: Patrice, Elyse (François Rivest) et Marie-Andrée (Marc Pelletier); ses petits-enfants: Maxime (Alexandra Lafond), Guillaume (Jessie Dufour) et Vanessa Blouin (Pierre-Olivier Grégoire); ses arrière-petits-enfants: Lorenz et Victoria Blouin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérald Paré (feu Pauline Lortie), Michel Drouin (Lucille Moisan), Charles Drouin (feu Marguerite Paradis) et Monique Larochelle (feu Denis Drouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca