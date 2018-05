MARQUIS, Léopold



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Léopold Marquis professeur et conseiller en orientation, époux de madame Monique Roy, fils de feu madame Yvonne Arsenault et de feu monsieur Philippe Marquis. Natif de Saint-Gervais-de-Bellechasse, il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Pierre, Paule, Richard, Anne (Serge Roy); son fils adoptif Daniel Castonguay (Claire Langevin); ses petits-enfants: Marie-Michèle Dupuis (Michael McBride), Jonathan Dupuis (Marie-Pier Fortin ), Louis et Anthony Roy; ses arrière-petits-enfants: Clarissa et Jackson McBride, ses frères et sœurs: Guy (Marie Grenier), Hélène (feu Roger Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Marcel (Laura Proulx), Louis (feu Jacqueline Proulx); ses amis proches Daniel Bouffard (Nancy Gagné) et Philippe Drouin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre outre ses parents, son frère Émilien (Henriette Michaud), sa sœur Jeannette Marquis (Georges Asselin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Albert (Charlotte Desgagnés), Pierrette (Bernard Lefebvre), Roland (Rollande Grégoire), Égide (Gilberte Thomassin), Claude (Madeleine Gariépy). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 11 mai 2018, de 18h à 21h.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. L'inhumation se fera au cimetière St-Gervais de Bellechasse à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, QC Tél.: 418 694-9316, Courriel : info@lauberiviere.org Site web : www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.