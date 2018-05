LABRECQUE, Charles



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 avril 2018, à l'âge de 68 ans et 10 mois, est décédé monsieur Charles Labrecque, conjoint de madame Johanne Raymond, fils de feu madame Yvette St-Gelais et de feu monsieur Charles Labrecque. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 11 mai 2018, de 14h à 17h et de 19h à 22h.L'inhumation se fera au cimetière St-Ferréol-les-Neiges. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses deux filles : Manon (conjoint Roger et mère Jeannine Laperrière) et Krystel (mère Hélène Hudon); ses petits-enfants : Kathy (Stéphane Tanguay), Jessica (Chad Billy-Marinier), feu Keven, Josiane (Samuel Morissette-Noël) et Maëlye; ses arrière-petits-enfants : Amy, Eden, Nhelyia et Mahkaila; son oncle Adrien et une tante; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il était le frère de feu Normande (Guy Boudreault) et feu Micheline (feu Victor-Aimé Saillant). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC Tél. : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.