GRENIER, Laurette Beaulé



Au CHUL, le 7 mars 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Laurette Beaulé, épouse de feu monsieur Lionel Grenier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMadame Beaulé laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Ernesto Macias Lopez), Réjean (Claudette Bouchard) et Martin (Diane Demers); ses petits-enfants: Marianne, Thomas (Valérie) et Philippe (Geneviève), Alexandre et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Sylvia, Léa, Noah et Léonard, Edgar et Mallory; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel de la résidence Myriade, du foyer St-Antoine et du CHUL pour leur dévouement envers notre mère au cours de ses séjours dans ces différents établissements. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com