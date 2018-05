FORTIN, André



À l'Hôpital Général de Québec, le 18 avril 2018, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Fortin, époux de madame Denise Bouchard, fils de feu madame Marie Desneiges Lapointe et de feu monsieur Herménégilde Fortin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Annie (Daniel Proulx); son petit-fils Gabriel Fortin; ses frères et sœurs : Esther, Nicole (Jacques Morissette), Agathe (Rock Tremblay), Cécile (Pierre Bovo), Ghislaine (Jean-Robert Tapin), Michel (Jacqueline Busque), Raymond (Danielle Larose); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard : Marcel, Raymond (Claudette Sauvageau), André (Hélène Savard), Johanne (Stéphane Perron), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 heures. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel du 3ième étage de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur amour à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-0075, Courriel : information@prqca.ca, Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.