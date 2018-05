TESSIER, Linda



À l'Hôpital régional de Rimouski le 28 avril 2018, est décédée à l'âge de 55 ans madame Linda Tessier, demeurant à Saint-Fabien, fille de monsieur Pierre Tessier et de madame Lorette Jobin. La famille recevra les condoléances le samedi 12 mai, à compter de 9h30, directement à l'église de Saint-Casimir, située au 110, Place de l'Église, Saint-Casimir G0A 3L0.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son conjoint Aubin, ses enfants: Paméla (Philippe), Mélodie (Samuel) et Dominic, son père monsieur Pierre Tessier, sa mère madame Lorette Jobin, sa belle-mère madame Gisèle Dubé (feu Ludovic Charette), ses frères Daniel et Christian, ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Tessier et Charette, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer pour le pancréas par l'entremise de la Coopérative funéraire ou par leur site Internet : www.cancer.ca . Très sensible à la chaleur de votre sympathie et au réconfort de votre amitié lors du décès de Linda, acceptez l'expression de notre vive gratitude. Que sa pensée continue de nous unir. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel médical et aux bénévoles qui ont pris soin d'elle depuis le début de sa maladie. Les services professionnels ont été confiés à la :