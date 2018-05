LAFRANCE-LANOUETTE

Françoise



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 6 mai 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Françoise Lafrance, épouse de feu monsieur Louis-Marcel Lanouette, fille de feu monsieur Antonio Lafrance et feu dame Alice Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michèle, Jacques (Marlène Verreault) et Guy (Manon Marier); ses petits-enfants: Maguy, Anthony, Rosalie et Cynthia; ses frères et sœurs: feu Jean (feu Jacqueline), Pierrette (Marcel Robitaille), feu Jacques (feu Jeannine), feu Monique (Roger Pageau), feu Lucille (feu Gérard Gauthier) et feu Robert (feu Denise); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lanouette: feu Madeleine (feu Michael Ferruzy), feu Aline (feu Philippe Imbeault), feu Armand (feu Colette), feu Jean-Paul (Jeannine) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Centre d'hébergement Saint-Augustin pour leur dévouement et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tel. : 418-527-4294.