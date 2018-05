NORMAND, Francis



Le 8 mars 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé, à l'hôpital Saint-François d'Assise, monsieur Francis Normand, époux de madame Nicole Côté. Il était le 15e enfant de feu Marie-Élise Lavoie et de feu François Normand. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances le vendredi, 11 mai 2018, entre 18h30 et 20h30, ainsi que le samedi, 12 mai entre 9h30 et 11h30 auLa famille recevra les condoléances dès 13h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses ex- conjointes Claudette Labrecque et Nicole Gagnon, mère de ses 4 enfants: Mario (Caroline Déry), Marie-Josée, François et Pascale. Il était le fier grand-père d'Alexandre (Marie-Soleil Rollin), Ariane, Cédric (Carolanne Laniel), Christophe (Mélinda Guay), Gabriel, Valérie, Véronique et l'arrière-grand-père de Mindy, Zachary et Tristan (qu'il n'aura pas eu le bonheur de prendre dans ses bras). Sont aussi affligés par son départ: son frère Jean-Noël et son beau-frère Richard Dubé (feu Germaine); les enfants de son épouse: Leilani et Keith Vandenberg (Guylaine Huard) ainsi que leurs enfants: Christopher, Victoria et Alice; les membres des familles Normand, Labrecque, Gagnon, Côté et Girard; nombre d'amis très chers, ses partenaires de bénévolat et de golf. Francis Normand a fait carrière en éducation pendant 37 ans à titre de professeur et d'administrateur scolaire au Saguenay, en Outaouais et dans la région de Montréal. Il fut le président- fondateur de l'Association des Normand d'Amérique qui célébrera son 25e anniversaire en 2018. Il demeurait à Québec depuis 2005, où sa foi et sa générosité l'ont amené à s'engager dans diverses instances de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Père, grand-père et beau-père très présent, homme doté d'un grand sens de l'humour, d'une joie de vivre contagieuse et d'une gentillesse exceptionnelle, homme d'action et de solutions, merveilleux mari, ami et amoureux, son absence laissera un vide immense dans la vie de nombreuses personnes, en particulier son épouse, Nicole Côté, et ses enfants Mario, Marie-Josée, François, Pascale et leurs familles. Heureusement, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Sincères remerciements à tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leur empathie, leur compétence et leur soutien. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Québec, 2225 Boulevard Henri-Bourassa, Ville de Québec, QC G1J 3X1. Tél.: (418) 522-5741. http://ssvp-quebec.org/ ou encore à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Local E1-152, Québec, QC G1L 3L5. Tél.: 418 525-4385. http://www.fondationduchuq.org