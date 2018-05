CARRIER, Laurence



Au Centre Paul-Gilbert de Charny, le 23 avril 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Laurence Carrier, fille de feu monsieur Aimé Carrier et de feu madame Rose Anna Morin. Elle laisse dans le deuil sa fille Marlene Paradis et son fils Martin Paradis (Sena Paradis); ses petits-enfants: Sika, Cherisse, Elom, Owen et Nathanael; ses soeurs: Denise Carrier (Jean-Marie Mailloux), Réjeanne Carrier (feu Léonard Gosselin), Estelle Carrier (feu Roland Lemelin) et Rose Aimée Carrier (feu Jean-Noël Halle); ses frères: feu Roland Carrier (feu Gisèle Bussières), Noël Carrier (Réjeanne Girard), Aurèle Carrier (feu Michele Lévesque), feu Jean-Paul Carrier (Huguette Verret), Georges Carrier (feu Margaret Gagné) et feu Lionel Carrier (Mariette Cantin); son ex- conjoint feu Camil Paradis; ses beaux- frères et belle-soeur de la famille Paradis: André (Diane Tremblay), Raymond et Raymonde (feu Gaston Devin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sa soeur Denise Carrier pour les bons soins prodigués et l'attention apportée ainsi qu'au personnel du centre Paul Gilbert.La famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 12h, à l'entrée de l'église. Un goûter sera servi à 14h à l'édifice la Coulée, 12 avenue Brassard, Ste-Hélène-de-Breakeyville.