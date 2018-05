DUMONT, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 avril 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Guy Dumont, époux de madame Lisette Bruneau, fils de feu monsieur Léodore Dumont et de feu madame Marguerite Fortier. Il demeurait à Saint-Henri-de- Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève (Sylvain Roberge), Mireille (Bruno Goulet), Guillaume et Olivier (Maria Beauséjour); ses petits-enfants: Justine, Charlotte, Tristan, Pénélope, Nathan et Élodie; ses frères et soeurs: Jacqueline (feu Marius Roy), Claude (Pauline Morin), feu Nicole (Jacques Pelletier, Lise Surprenant), Louise (Victor Faria) et Benoit (Linda Arpin); ses beaux-frères et belles-soeurs: Denis (Marianne Allen), Louis, Aline, Suzanne (Luc Mondoux), Nicole (Réjean Bernard), Michel, Sylvie et Lina (Serge Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel de la clinique de Saint-Henri de Lévis, particulièrement le Dr Michel Côté pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à lale vendredi 11 mai de 19h à 21h30 et le samedi 12 mai à compter de 11h.