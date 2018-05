DORION, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 mai dernier, à l'âge de 73 ans, est décédé Monsieur André Dorion. Il était le fils de feu Élie Dorion et de feu Marcelle Ruhlmann. Outre son épouse Madame Monique Cardinal, il laisse dans le deuil, mais dans la joie des gens qu'il a rendus heureux, ses enfants: Jean-François (Andrée Gendron), Marie-Claude et feu Charles-Étienne; ses petits-enfants: Mathieu, Clovis, Loïk, Gabrielle et Zachary; ses frères et ses sœurs; feu Raymond (Esther Bégin), feu Jean-Louis (Huguette Trudelle), Louise (feu Paul-Eugène Casgrain), Michel, (Louisette Fortin), François (Louise Labrecque); ses beaux-parents: feu Fernand Cardinal et feu Dulcina Labelle ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Lucille (Roger Bergeron), feu Denise, feu Fernande, Pierre (Denise Beaudoin), Nicole, Lise Raynald Bilodeau), de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants (Fondation canadienne Rêves d'enfants 350 - 1101 Kingston Rd, Pickering ON L1V 1B5).